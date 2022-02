Enchères dans le metaverse : une prouesse technologique, un flop côté vente

"Nous savions qu'il n'y aurait probablement pas de record mais c'est l'organisation technologique de cette vente qui est importante", a expliqué M. Aguttes.

"C'est l'avenir, beaucoup de gens ont assisté à l'événement avec plaisir et curiosité mais n'ont pas osé enchérir. C'est un bon démarrage !"

Avec un commissaire-priseur et des enchérisseurs présents dans le metaverse qui pouvaient interagir comme dans la vie réelle, il s'agissait d'une "première vente aux enchères de ce type dans le monde", à la différence de ventes aux enchères en ligne organisées un peu partout sous l'appellation "metaverse" mais qui n'en sont pas encore, estime la maison de vente.

Toutes les œuvres d'art proposées ont été créées à partir d'une réalité physique ou d'algorithmes, puis numérisées et rendues immatérielles grâce aux nouvelles technologies.

Chacune est dotée d'un certificat de propriété et d'authenticité appelé "jeton non-fongible" (non fungible token en anglais, NFT), qui en fait la valeur. Ce petit objet numérique révolutionnaire est enregistré dans la blockchain, sorte de "coffre-fort d'internet" permettant la sauvegarde codée des œuvres, leur traçage et leur certification.