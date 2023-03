Encens et parfums d'intérieur: le Professeur Fabrizio Bucella a testé

Une bonne odeur n’est pas forcément bonne !

Le Professeur est conscient qu’on vit dans un monde aseptisé qui chasse les mauvaises odeurs, mais " une bonne odeur n’est pas forcément bonne ! "

Ses conseils:

1. On évite tout ce qui brûle, combustionne, charbonne à cause des particules fines nocives. Notez qu’une simple bougie n’est pas non plus excellente pour la santé, qu’elle sente bon ou pas.

2. Les vaporisateurs à froid d’huiles essentielle sont très à la mode : on ne force pas la durée, si on limite l'utilisation dans le temps, tout se passera bien. Le principe de base est de ne pas soumettre ni la peau, ni les bronches, en continu à ce genre de particules. Les soucis qui arrivent le plus vite sont les allergies respiratoires et cutanées.

3. Les diffuseurs qui diffusent en continu, comme les bâtonnets imbibés de parfum, il faudrait vraiment limiter leur utilisation – toujours pour éviter de soumettre tant la peau que les bronches à trop d’agressions. En vérité," Je déconseille de les utiliser, car il fonctionnent en continu justement. "