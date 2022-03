Encanto : la belle histoire de la petite fille qui avait demandé à Disney une princesse Disney

Lowri est une petite britannique qui, en 2019, à l'âge de 9 ans, avait écrit une lettre chez Disney où qu'elle adorait leurs princesses qu'elle trouvait si belles et avec lesquelles elle avait grandi mais regrettait qu'il n'y en ait jamais eu une qui, comme elle, porte des lunettes. "Ca me donne le sentiment que je ne suis pas assez belle" avait-elle écrit, raconte La Dépêche.

Une lettre par Roger Iger, le président de Disney et qui aurait entraîné l'apparition de la première princesse Disney à lunettes : Mirabel, l'héroïne d'Encanto, sorti fin de l'année dernière et qui a permis de retrouver une chanson qui cartonne dans les charts des années après La Reine des neiges et son Libérée, délivrée.

Hier soir (dimanche 13 mars), c'était les BAFTA (l'équivalent britannique des Oscars, César et Magritte) où Encanto a remporté le prix du meilleur film d'animation de l'année. Pour se rendre à la cérémonie, le co-réalisateur Jared Bush avait emmené la petite Lowri, aujourd'hui âgée de 12 ans, qui a dû une soirée particulièrement inoubliable.