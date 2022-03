En Wallonie, un plan ne se déroule jamais sans accroc

Union sacrée autour du plan de relance wallon. Les syndicats, les patrons et les associations environnementales se serrent les coudes autour du gouvernement. Si la photographie est historique, la désillusion est telle qu’il faudra des résultats, rien que des résultats.

Désillusion

Désillusion, je crois que c’est le bon mot pour caractériser l’état d’esprit des Wallons et des Wallonnes à propos de ces plans de relance. Plus généralement, plus grand monde n’est dupe de l’incapacité de la région à prendre son avenir en main et à faire bifurquer le cours de l’histoire. La grande promesse régionaliste, que le PS a incarné dans les années 70 et 80 s’est éteinte. L’idée que l’autonomie face à un État Belgo-flamand nous apporterait des jours meilleurs est bien mal en point.

Le “ce sera dur mais les Wallons s’en sortiront” de Spitaels, les contrats d’avenir d’Elio di Rupo, les plans Marshall de Jean Claude Van Cauwenberghe, les 2.0, les 2.vert, les plans de transition, Get up Wallonia et aujourd’hui le plan de relance. Les Wallons et les Wallonnes ne comptent plus. Dans leur majorité ils sont devenus des sceptiques des plans, des agnostiques de la relance, des athées de l’effet de levier.

En plus il y a eu les coups du sort. Les inondations, et le Covid, la guerre en Ukraine déclenchée le jour même ou Elio di Rupo rencontrait en grande pompe les partenaires sociaux. En Wallonie, un plan ne se déroule jamais sans accrocs.

Mobilisation

La mobilisation est à la hauteur de la désillusion. Nous sommes tellement dans une impasse tant économique et psychologique que l’union sacrée s’imposait. Ce sont les partenaires sociaux, Union Wallonne et FGTB en tête, qui se sont invités à la table. Ils ont demandé, enfin presque exigé de revoir un Get Up Wallonia Di Rupien pensé à grands coups de consultants, où trônaient plus de 300 mesures et qui affichait un clinquant 7.5 milliards d’euros.

Elio di Rupo, en vieux grigou de la politique wallonne a bougonné. Il s’est même un peu énervé. Puis il a fait ce qu’il sait faire le mieux, mettre les gens autour d’une table, négocier et trouver un compromis. Désormais les plans précédents sont fusionnés dans un plan de relance resserré. Autour de 4 axes prioritaires, 42 actions et 2.5 milliards d’euros. Personne n’a réinventé l’eau chaude. Le plan de relance place dans ses priorités la lutte contre la précarité, avec la création de logement public et la rénovation énergétique par quartiers. Plus classique, l’innovation et la recherche, le développement de filière qui garantissent la relocalisation d’industries. Troisième axe, la lutte pour l’indépendance énergétique, rénovation des logements publics, développement de la géothermie profonde. Enfin quatrième axe, la formation.

Tout ça, et c’est peut-être là qu’il y a un peu de changement, sera piloté promet-on en coconstruction. C’est-à-dire que l’union sacrée sera maintenue dans le temps pour sortir la Wallonie de l’impasse où elle se trouve. Le gouvernement aura des comptes à rendre, les partenaires sociaux et environnementaux aussi. En Wallonie, le dialogue social à souvent bien fonctionné, mais il était un peu snobé par Elio di Rupo qui préférait visiblement PWC, le cabinet de consultant au CESW (le conseil économique et social wallon).

Bref, toute honte bue, le plan de relance est là et est porté par une énergie inédite. Mais l’image de cette photo de famille en bord de Meuse se retrouvera assez vite dans un tiroir. D’ici les élections de 2024, pour combattre la désillusion wallonne il faudra pouvoir défendre des résultats, un bilan, des effets. Et 2 ans c’est très court dans une région, ou malheureusement, un plan ne s’est jamais déroulé sans accroc…