En Wallonie, seules trois communes, toutes namuroises, ont augmenté leur fiscalité

A Floreffe, l’augmentation des additionnels au précompte immobilier faisait partie d’une stratégie qui globalement aurait dû faire peser une pression fiscale moindre sur les habitants. Mais l’indexation du précompte est passée par là, avec comme résultat, une ardoise plus salée pour le citoyen. "En 2023, on a eu une forte indexation des revenus cadastraux (qui est la base imposable du précompte immobilier), explique Arnaud Dessoy, responsable des finances communales chez Belfius. Cette indexation s’élève à plus de 10% et donc de facto, les précomptes immobiliers augmentent minima de plus de 10% et l’augmentation du taux d’imposition de certaines communes vient s’ajouter à ce taux d’imposition de base".

L’an dernier, la majorité a changé à Floreffe et l’une des premières mesures qu’a prise le nouveau collège, c’est de procéder à un virage fiscal. "Quand on est revenus à la majorité, nous avons voulu revoir l’ensemble de la taxation chez nos citoyens, explique Philippe Vautard, bourgmestre de Floreffe. L’ancienne majorité avait augmenté l’impôt sur les personnes physiques et nous avons souhaité procéder à un mini tax shift : diminuer l’IPP, supprimer la taxe salubrité, revoir la taxe déchets et dès lors augmenter la taxe additionnelle au précompte immobilier. On a réorienté les impôts vers une fiscalité plus sociale, puisqu’on impacte moins les gens aux plus bas revenus. Ça devait alléger la pression fiscale sur le citoyen. Et ça n’a pas eu lieu à cause de l’indexation qui a été plus forte que prévu".

Quant à la pression fiscale relativement haute à Floreffe, le bourgmestre la justifie par la qualité de vie du lieu et les services rendus à la population. "Nous mettons 100.000 euros supplémentaires sur fonds propres pour améliorer la qualité de l’accueil dans l’enseignement. La Fédération Wallonie Bruxelles nous demande par exemple de réduire le nombre d’enfants par classe pour soulager les enseignants mais ne nous donne pas de moyens supplémentaires. Donc rien qu’en engageant des enseignants sur fonds propres, c’est 100.000 euros. On doit bien payer tous ces services. Par ailleurs, on a fait le choix depuis de très nombreuses années de travailler en interne : on a un mini-bureau d’études en interne avec trois architectes et au niveau de la qualité de travail du personnel, nous sommes aux 35 heures. C’est une qualité de vie qui fait qu’à Floreffe, on n’a pas de difficultés à recruter contrairement à d’autres communes".