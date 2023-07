En Wallonie, les titres-services passeront à 10 euros minimum le 1er janvier prochain

Le gouvernement wallon validé en première lecture, mardi matin, un arrêté visant notamment à interdire dès le 1er janvier 2024 les frais complémentaires imposés par de nombreuses agences de titres-services à leurs clients de manière variable et aléatoire. En contrepartie, "et parce qu'ils n'ont plus été augmentés depuis 10 ans", les titres-services passeront, à la même date, de 9 euros à 10 euros pour les achats de 1 à 175 titres par personne.

Ils coûteront 11 euros pour les achats de 176 à 400 titres et 12 euros pour ceux de plus de 400 titres-services. La totalité du montant supplémentaire sera reversé aux entreprises.

La déduction fiscale des titres-services, qui réduit de 10% le prix pour les utilisateurs, est maintenue, de même que les quotas de 2.000 titres à 10 euros réservés aux familles mono-parentales et aux personnes en situation de handicap.

Pour le gouvernement régional, l'objectif est aussi d'améliorer les conditions de travail des travailleurs du secteur, avec un meilleur remboursement des frais de déplacement et une analyse de risques obligatoire pour les entreprises, comprenant notamment l'organisation d'une visite-médicale.