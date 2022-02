En Wallonie, les coupures électriques seront liées à l'intervention d'un juge de paix

Le parlement wallon a adopté, mercredi, la proposition de décret de la majorité visant à mieux informer les consommateurs sur les possibilités dont ils disposent en cas de difficultés de paiement de leur consommation d'électricité, à clarifier les procédures et à prévoir l'intervention de la Justice de paix avant toute coupure d'électricité.

Seul le cdH s'est abstenu, estimant notamment que davantage de simplification restait nécessaire. "La réforme n'entrera pas en vigueur avant l'automne prochain. On aurait pu continuer à travailler pour simplifier le décret et créer du dialogue le plus en amont possible", a ainsi justifié le chef de groupe des humanistes au sein de l'assemblée régionale, François Desquesnes.

Le texte, qui découle des auditions sur la précarité énergétique organisées en 2020 au parlement wallon, prévoit notamment que les consommateurs en difficulté soient obligatoirement informés du panel d'outils dont ils peuvent disposer pour leur permettre de payer leurs arriérés et maîtriser leurs dettes.

L'usage du prépaiement du compteur intelligent sera également mieux encadré.