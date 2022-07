Le gouvernement wallon a élargi le périmètre d'intervention des agences immobilières sociales (AIS) pour leur donner la possibilité de prendre en gestion des logements d'étudiants, a-t-il annoncé mardi.

"De plus en plus souvent, les étudiants rencontrent des difficultés financières pour se loger, et encore plus à proximité des établissements scolaires et universitaires", a fait observer le ministre wallon du Logement, Christophe Collignon, dans un communiqué.