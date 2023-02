En Wallonie, le soutien public au renouvelable sera adapté plus régulièrement

Face à la hausse importante des prix de l’énergie, le gouvernement wallon a décidé, jeudi, d’ajuster plus fréquemment le taux de soutien public accordé aux projets de production d’électricité renouvelable, afin de suivre au mieux les évolutions de prix du marché de l’électricité.

"À court terme, cette flexibilité permettra de revoir ce soutien à la baisse puisque les producteurs revendent actuellement plus cher leur électricité renouvelable et sont donc moins dépendants de cet apport financier", a souligné le ministre wallon de l’Énergie, Philippe Henry.

L’arrêté adopté ce jeudi en 3e lecture permet d’adapter ce taux de soutien tous les 6 mois plutôt qu’annuellement et de le faire dès la première année d’octroi et non plus après 3 ans de mise en service du projet.

Il reporte également d’un an l’entrée en vigueur de la nouvelle méthode de calcul du taux d’octroi de certificats verts, dite méthode 'CPMA' qui doit être approuvée par la Commission européenne avant d’être applicable en Wallonie. L’entrée en vigueur de cet arrêté se fera rétroactivement au 1er janvier 2023, pour toute la Wallonie, a encore précisé le ministre Henry.