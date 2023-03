En Wallonie, des toitures végétales comme rempart contre les changements climatiques

Après les inondations qu’a vécu la Belgique en juillet 2021 et les sécheresses qui se succèdent depuis plusieurs années, de nombreux experts se creusent les méninges pour faire face à ces écarts climatiques. Parmi les solutions qui se développent, la végétalisation de nos lieux de vie propose de nombreux avantages.

Sur le site de l’ancien camping de Jemelle, les logements modulaires construits pour accueillir les sinistrés des inondations de 2021 sont désormais recouverts d’une toiture végétale. Chaque bac de verdure, pesant près de 20 kilos, permet de drainer les eaux de pluie en plus de former une couverture idéale pour la biodiversité, comme le détaille Édouard Defrenne de Floratoit.

" Chaque bac est composé de quatre couches. On a d’abord une couche de drainage et de rétention en eau, on a ensuite un filtre qui permet d’éviter de boucher la couche de rétention, puis il y a les six centimètres de substrats qui permettent d’accueillir une végétation très résistante ", précise-t-il au micro de Matélé.

Dans le cas d’une toiture plate sur ce type de logement modulaire, la pluie atterrit directement sur le toit étanche qui renvoie l’eau vers l’avaloir et les égouts. Ce ruissellement peut impacter le niveau d’eau des cours d’eau situés en contrebas en cas de fortes pluies. " Or, une toiture végétale a la capacité de retenir 45 litres d’eau par mètre carré, ce qui permet de jouer un rôle tampon important. "