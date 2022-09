En Wallonie, cette société produit des panneaux d’isolation… en herbe

Face aux enjeux liés au réchauffement climatique, nombreuses sont les innovations qui tentent de réduire notre impact environnemental. Et le monde de la construction n’y échappe pas. Saviez-vous qu’en Wallonie, une entreprise produit des panneaux en herbe pour isoler les bâtiments ? D’ailleurs, cette société serait la seule au monde à fabriquer ce type de panneaux.

C’est unique et c’est Wallon. La société Gramitherm produit des panneaux d’isolation " singuliers " dont la seule production se fait à Auvelais, comme l’assure l’administrateur délégué Christian Roggeman. Et pour cause, ils sont produits… en herbe. " C’est de l’herbe qui est coupée sur les bords des canaux en Campine, près d’Anvers. Il y a près de 350 kilomètres de canaux à entretenir ", explique-t-il au micro de Boukè.