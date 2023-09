En vue des élections de 2024, les socialistes flamands à Bruxelles s'appelleront désormais "Vooruit.brussels"

One.brussels-Vooruit s'appellera désormais Vooruit.brussels. Les socialistes flamands de la capitale seront emmenés aux prochaines élections par la secrétaire d'État bruxelloise Ans Persoons, pour le parlement bruxellois, et par la députée flamande Hannelore Goeman, pour le parlement flamand, a annoncé le parti lors d'un congrès samedi à Saint-Gilles.

C'est l'ex-secrétaire d'État Pascal Smet qui a ouvert la réunion. "Nous avons participé au changement de Bruxelles ces dernières années et pris nos responsabilités. Nous osons et agissons. Le travail n'est pas terminé, mais je suis convaincu que notre solide équipe pourra encore faire avancer Bruxelles", a-t-il affirmé. Les candidats porteront trois messages principaux: "Un Bruxelles inclusif et abordable", "Une ville à taille humaine, sûre et propre" et "Une ville pleine de possibilités".

Ans Persoons a défendu le bilan à la Région et au niveau communal: "Nous avons osé faire d'une ville destinée à la voiture une ville à taille humaine", a-t-elle affirmé, en remerciant une nouvelle fois son prédécesseur Pascal Smet - poussé à la démission à la mi-juin dans l'affaire de visa pour le maire de Téhéran -, ainsi que les échevins. Hannelore Goeman a pour sa part insisté sur l'enseignement, "notre priorité absolue".

"Idéalement, il faudrait que Bruxelles tourne avec nos propres gens, enseignants, agents de police. Tout le monde doit prendre ses responsabilités, mais le gouvernement flamand laisse complètement tomber Bruxelles", a-t-elle jugé. La composition complète de la liste sera dévoilée en décembre.