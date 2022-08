"En vouloir qu’à nous-mêmes", "il va falloir qu’on parle avec Tanak" : Thierry Neuville très déçu après sa sortie

Thierry Neuville (Hyundai), qui occupait la tête du Rallye d'Ypres, 9e manche du championnat du monde WRC, est sorti de la route dans la 15e spéciale samedi et a dû laisser les commandes du rallye à son équipier Ott Tanak.

"Ca s’est passé dans un virage à gauche assez lent avec une corde. On n’avait aucune information pour indiquer que la route était sale. Quand les ouvreurs sont passés, elle était toujours propre. Quelques voitures ont dû sortir pas mal de poussière. J’ai commencé à sous-virer et on a fini dans le fossé. Le fossé était assez bas et j’ai entendu un bruit bizarre. Ca a endommagé la direction de la voiture. C’est une grosse déception. On avait tellement envie de ramener cette victoire pour l’équipe et pour nos supporters. On n’a pas su les récompenser. Je remercie vraiment les supporters présents durant tout le week-end. On a eu un soutien incroyable. Ca fait plaisir à voir", a précisé le Belge à notre micro.

Et d’ajouter : "Quand on le sentait bien, on roulait vite. Et quand on le sentait un peu moins ou que la spéciale était nouvelle, on faisait un peu plus attention. Le rythme était bon, il n’y avait aucun souci par rapport à cela. On a été pris par surprise. La marge de manœuvre est très petite à Ypres."