En voiture, les bons vieux boutons sont plus efficaces que les écrans tactiles les plus modernes.

Une équipe de journalistes du magazine Vi Bilägare a décidé de comparer l'efficacité d'une douzaine de modèles en calculant le temps nécessaire pour lancer une série de tâches simples, du réglage de la température au changement de station de radio en passant par l'activation des sièges chauffants et du dégivrage.

Ils en sont arrivés à une drôle de conclusion : alors que les écrans tactiles prennent de plus en plus d'importance dans la voiture, ils se révèlent moins intuitifs et rapides à utiliser que les traditionnels boutons et interrupteurs.