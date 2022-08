En version rôtie ou en caviar, cuisinons l’aubergine !

L’aubergine, voilà un légume à qui nous en faisons voir des vertes et des pas mûres ! Entre surcuissons et légumes éponge, ne pourrait-on pas lui octroyer plus d’égards ? D’autant que bien cuisinée, elle peut faire mouche dans nos assiettes de l’été ! Démonstration avec ces deux recettes signées Line Couvreur de l’enseigne "Les Filles" au micro de "Bientôt à Table !"

Aubergine vapeur en caviar au yaourt :

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 25 minutes

Ingrédients :

4 grosses aubergines

2 gousses d’ail frais

100 g de yaourt nature entier

20 g de coriandre frais

1 cc de miel liquide

½ cc de paprika fumé

Sel et poivre du moulin

Préparation :

Coupez les aubergines en 2, faites-les cuire 25 minutes à la vapeur avec les gousses d’ail pelées coupées en 2 aussi, jusqu’à ce qu’elles soient tendres.

Écrasez les gousses d’ail, mixez-les pour en faire une purée lisse et ajoutez-les à la main au yaourt. Ajoutez la coriandre hachée, le miel, le paprika fumé.

Laissez refroidir quelques instants les aubergines, prélevez la chaire, égouttez-la, mixez-la grossièrement en ajoutant un filet d’huile d’olive.

Mélangez la chaire d’aubergine au yaourt à la main, rectifiez l’assaisonnement.

Servez bien frais avec du pain grillé à l’ail.

Aubergine rôtie aux épices :

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 35 minutes

Ingrédients :

4 aubergines

1 càs de curry

1 càs de coriandre

½ càs de cumin

½ càs de paprika fumé

½ càs de curcuma

1 càs de miel liquide

Huile d’olive vierge extra

100 ml de yaourt entier

50 ml de sauce tahini

L’équivalent d’1 botte d’herbes : coriandre, menthe, basilic…

Le zeste haché et le jus d’un citron bio

Préparation :

Préchauffez le four à 160°. Mélangez le curry, le cumin, la coriandre, le curcuma, le paprika fumé, le miel à 2 càs d’huile d’olive.

Coupez les aubergines en 2 dans la longueur sans ôter le pédoncule, quadrillez leur chaire sur ½ cm, badigeonnez-les du mélange aux épices en faisant bien pénétrer. Salez-les légèrement. Enfournez-les pour 40 minutes.

Effeuillez les herbes et réservez-les pour la décoration. Mélangez le yaourt avec les zestes et le jus de citron, le cumin, 1 càs d’huile d’olive, salez et poivrez.

Servez les aubergines chaudes ou à température ambiante avec le yaourt aux herbes.

C’est une recette inspirée de la fameuse recette d’aubergines rôties à la grenade du célèbre chef Yotam Ottolenghi, revue à sa sauce.