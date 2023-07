"En vacances, Simone ! Cahier d’exercices féministes", le cahier de vacances pour déconstruire le sexisme avec humour

Dans ce cahier de vacances, jeux et bricolages vous attendent. Vous apprendrez à féminiser les insultes, à remettre à l’honneur les femmes oubliées de l’histoire ou encore à organiser un voyage au Féministan. Vous l’aurez compris l’humour est au centre de l’ouvrage des trois autrices. Il est en effet l’une des clés du cahier et sert véritablement "de complice au féminisme". "C’est un outil véritablement génial car à partir du moment où l’on fait rire, il y a un pont qui se crée" précise l’une de ses autrices, Titiou Lecocq. Car oui ce cahier se veut grand public avant tout et c’est encore une fois l’humour qui va permettre aux autrices de décrypter de manière légère ce qu’il y a derrière des expressions bien connues tel que "séparer l’homme de l’artiste". Une manière ludique donc de capter l’attention des amateurs sans pour autant délaisser les féministes aguerries qui y trouveront un exutoire des plus plaisants.

Ce cahier de vacances peu traditionnel est également un appel à faire du féminisme une fête. Titiou Lecocq le rappelle, les combats contre les inégalités sont souvent sources de douleurs, de frustrations et de colères. Pourtant, l’autrice met un point d’honneur à rappeler l’importance du rire et de la fête qui nous permet de mettre une distance et de nous défouler dans les moments les plus compliqués. "Remettre cette pratique de la rigolade au centre, ça fait du bien à tout le monde" souligne-t-elle tout en rappelant que ce combat pour plus d’égalité s’inscrit aussi dans la volonté d’une société plus joyeuse.

Un livre à l’humour décapant disponible aux éditions Denoël, à mettre entre toutes les mains, initiées ou non.