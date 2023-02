"En une nuit", la pièce qui dessine l’espoir de demain à Charleroi

"En une nuit - Notes pour un spectacle" ne s’inscrit pas dans les codes traditionnels du théâtre, sa narration décousue évoque l’ébauche d’un texte. Comme des notes, sans contexte ni centre, la pièce trace pourtant des concepts, des idées, des espoirs. Inspirés de la pensée de Pasolini, illustre réalisateur, écrivain et poète italien, les 4 protagonistes pensent à voix haute et fantasment le spectacle idéal.

Pier Paolo Pasolini fait aujourd'hui toujours figure de référence pour ses œuvres mais également en tant que grand détracteur de la société de consommation. Assassiné en 1975, il n’en a pourtant vu que les débuts. Dans ses textes il prédisait avec pessimisme l’avenir. Sa crainte première était de voir disparaître à une vitesse fulgurante (ou autrement dit "En une nuit") le monde paysan et prolétaire, au profit d’un hédonisme destructeur et d’une course au profit.

Pour les jeunes acteurs, la lecture de ses textes a déclenché une vague de désespoir, mais aussi une furieuse envie de créer. Face à leurs propres contradictions, ils tentent de démêler les complexités de notre siècle pour porter l’espérance. Tous arrière-petits-enfants de paysans, ils reconnectent avec le passé de leurs ancêtres, embrassent leur rapport à la terre. Ainsi, ils s’inspirent de ce monde qui n’existe déjà plus, pour créer celui de demain.