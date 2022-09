En Ukraine, Uber se mobilise pour venir en aide aux conservateurs d’art

Et il y a urgence à agir. En temps de guerre, le patrimoine culturel est particulièrement vulnérable et les biens culturels sont exposés à un risque élevé de vol et de trafic. L’Unesco estime ainsi que 190 sites culturels ont d’ores et déjà été partiellement ou entièrement détruits par le conflit. Parmi ces lieux figurent 80 édifices religieux, 36 bâtiments historiques, 17 monuments et 13 musées.

Il s’agit toutefois d’une liste non exhaustive, tant il est difficile de recenser toutes les destructions quotidiennes dues aux combats. C’est pourquoi le Conseil international des musées (ICOM) travaille actuellement à l’élaboration d’une Liste Rouge d’urgence des biens culturels en péril pour le pays, en étroite coopération avec son Comité national en Ukraine. "Nous savons que la communauté internationale a besoin d’un outil qui aidera à identifier les objets ukrainiens qui risquent d’être exportés illégalement, et l’équipe de l’ICOM est mobilisée pour produire cette liste le plus rapidement possible", a souligné Anastasiia Cherednychenko, vice-présidente de l’ICOM Ukraine.