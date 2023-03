En Ukraine, le retour d’enfants enlevés par la Russie : "Ils nous faisaient chanter l’hymne russe et regarder les discours de Poutine"

Plusieurs enfants, interviewés mercredi par l’AFP, disent ne pas avoir subi de mauvais traitements, mais racontent une forme d’éducation politique pour les convertir au discours du Kremlin.

Si tu ne chantais pas l’hymne national (russe), ils t’obligeaient à écrire des notes explicatives. Et au Nouvel an, ils nous ont montrés (le discours de) Poutine.

Taïssia Volynska, 15 ans, originaire de Kherson

Yana Zaporojtchenko, la fillette de 11 ans de Denys, dit qu’il y avait "beaucoup" d’inspections de responsables russes dans son camp. "Ils nous demandaient de chanter et de danser quand il y avait des inspections", indique la jeune fille.

Inessa Vertoch, 43 ans, qui a attendu son fils "jour après jour", dit l’avoir retrouvé "plus sérieux". "Il me regarde et me dit 'Maman, je ne veux pas te raconter, tu ne dormirais plus la nuit'".