En Ukraine, le monde de la culture s’efforce de renaître des cendres de la guerre

Cette initiative a pour ambition de revigorer la scène culturelle ukrainienne, à l’heure où elle paie un lourd tribut à la guerre. "[Le MOT] est une tentative de capturer la fluidité de la vie et du temps dans l'art, mais aussi de montrer son incertitude, tout en soutenant le désir de tous ceux qui restent en Ukraine de continuer à vivre, à créer et à se battre", a déclaré l’agence Don't Take Fake.

De nombreux professionnels ukrainiens de la culture se mobilisent pour préserver leur patrimoine national en temps de guerre. Certains collaborent avec des établissements d’art européens comme le musée Thyssen-Bornemisza de Madrid, le musée d'Art de Bâle et le musée Rath de Genève pour évacuer des œuvres d’art ukrainiennes, qui auraient été endommagées ou pillées si elles n’avaient pas été mises à l’abri. Et il y a urgence à agir. Des troupes russes auraient pillé le musée d’art Oleksiy Shovkunenko de Kherson, alors qu’ils se retiraient de la ville, le 11 novembre 2022.

Un événement qui montre que la menace des pillages est "présente et systématiquement exécutée" depuis le début de l'invasion russe, comme l’a déclaré le Conseil international des musées dans un communiqué. L’ampleur du phénomène a poussé l’organisation à publier, en novembre, une "liste rouge d’urgence des biens culturels en péril en Ukraine" recensant une cinquantaine de types d’objets particulièrement menacés. Un outil que l’ICOM espère "pertinent et efficace" pour l’identification des objets culturels pillés et volés en Ukraine.

Mais certains experts internationaux s’inquiètent de l’envergure des menaces qui pèsent contre le patrimoine culturel ukrainien. Ils affirment même qu’il pourrait s’agir du plus grand vol collectif d'œuvres d'art depuis la spoliation des œuvres d'art par le régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale, selon le New York Times.