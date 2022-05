En Ukraine, des pensions distribuées sur la ligne de front en mains propres aux retraités

Le rire tonitruant de la postière Iryna Fedyania couvre le bruit de mortiers de la ligne de front entre forces ukrainiennes et russes tout près de laquelle elle distribue en mains propres leurs pensions aux retraités craintivement agglutinés autour de sa fourgonnette.

Un conducteur à l'air renfrogné la véhicule à travers points de contrôle et lieux si exposés aux frappes russes que les soldats tentent de se fondre dans les bois alentours, puis il gare la camionnette de la Poste ukrainienne sur un coin d'herbe et la laisse à sa besogne.

Des heures durant, Iryna compte les espèces dues à chaque retraité et inscrit son nom dans un grand registre.

Que puis-je faire d'autre ? Nous ne pouvons pas laisser les gens sans argent !

C'est de son impuissance totale face au danger des explosions qui retentissent dans les collines verdoyantes toute proches que cette quinquagénaire rit franchement.

"Je me dis le matin que tout ira bien et que Dieu me protègera", dit-elle à l'AFP.

"Je prie et je me rends ensuite sur la ligne de front. Que puis-je faire d'autre ? Nous ne pouvons pas laisser les gens sans argent !", lance-t-elle. "Si nous ne les payons pas, qui le fera ?", s'interroge-t-elle à voix haute.

Population majoritairement russophone

Une réponse à sa question inquiète une partie de la population civile de cette région : les Russes seraient, eux, ravis de payer les pensions s'ils arrivaient dans les prochains jours à prendre le contrôle de plusieurs villages dont celui de Mayaky.

Mais d'autres ne se sentent pas profondément attachés au gouvernement de Kiev. Ici, la population est majoritairement russophone.

Et la menace des bombes n'est jamais très loin. Des roquettes et missiles ont déjà tué des civils rassemblés comme lors d'une attaque russe sur la gare de Kramatorsk ou encore à Kharkiv, plus au nord.