En Ukraine, danser malgré la guerre

En Ukraine, l’armée russe progresse, lentement, à Bakhmout, épicentre des combats parmi les plus violents. La contre-offensive ukrainienne attendue pour le printemps semble repoussée de plusieurs semaines. Selon un document classifié ayant fuité, rapporté par le Washington Post, le renseignement américain a émis des doutes sur l’efficacité d’une telle contre-offensive. Celle-ci ne pourrait obtenir que de "modestes gains territoriaux" face aux forces russes, estime le rapport.

En attendant cette contre-offensive, l’armée ukrainienne tient bon, dans cette guerre de tranchées. Ni Kiev, ni Moscou ne communiquent sur les pertes, mais cette guerre de tranchées, où les fronts sont pour l’heure presque figés, fait des milliers de morts.

Alors pour résister, à quelques centaines de kilomètres, malgré la guerre, les Ukrainiens et Ukrainiens continuent à aller au théâtre et à l’opéra. Les salles de la capitale sont souvent pleines. Mais la guerre touche jusqu’aux artistes. Ils tentent comme ils le peuvent de résister, comme Olga Kifyak, danseuse étoile. Si elle danse, c’est pour tenir, et aider les habitants à résister.