En TV ou en digital, vous pourrez suivre l’Union et Anderlecht en Coupe d’Europe sur la RTBF

L’accord est désormais officiel. Cette saison, quand l’Union Saint-Gilloise et Anderlecht joueront en même temps en Coupe d’Europe, la RTBF diffusera en direct sur Auvio le match qui n’est pas diffusé par la RTBF en TV. Le match non-diffusé en direct en TV sera rediffusé en linéaire après l’émission de résumés.

Ce jeudi, la rencontre entre le Sporting d’Anderlecht et les Danois de Silkeborg sera donc diffusée sur Tipik (18h45), alors que le match qui opposera l’Union Berlin et l'Union Saint-Gilloise sera diffusé sur Auvio (18h45).

Pour rappel, l’Union évolue en Europa League cette saison. Les vice-champions de Belgique ont été versés dans le groupe D aux côtés de Malmo, Braga et de l’Union Berlin. De leur côté, les Mauves se sont qualifiés pour les poules de la Conference League au nez et à la barbe des Young Boys . Ils composent le groupe B avec West Ham, le FCSB et Silkeborg.