En Tunisie, du plastique marin transformé en une marque de mode éco-responsable.

Deux hommes en combinaison rouge ramassent des bouteilles en plastique sur une plage. Ces collecteurs informels ne savent pas qu'elles se transformeront bientôt en une robe en denim de la collection Outa, première marque "éco-responsable" en Tunisie.

Ils sont une quinzaine de "barbéchas" (collecteurs informels) à participer au programme "Kerkennah Plastic Free", soutenu par l'Union européenne, pour la valorisation des 7000 tonnes de déchets plastiques qui viennent joncher chaque année les îles Kerkennah (sud-est).

Sur l'archipel, "on a un environnement enthousiasmant en termes de nature et de calme, idéal pour le tourisme vert, avec un passage d'oiseaux migrateurs, des herbiers de posidonies", décrit Jean-Paul Pélissier, de l'institut agronomique CIHEAM de Montpellier (France), coordinateur du projet. Mais "il y a un élément qu'on ne voit jamais sur les photos, c'est le plastique", souligne-t-il, déplorant un "déficit de collecte des ordures" et des courants marins qui charrient le plastique européen vers les côtes tunisiennes.