En Tunisie, des formations inédites voient le jour pour que les femmes s’imposent dans la musique électronique

Roua Bida, formée à la DJ Academy il y a environ un an, partage cet état d’esprit militant "contre ces gens qui ont peur pour leur masculinité, qu’on leur arrache des lieux et de l’espace". Quand elle mixe, cette rappeuse de 33 ans "essaye d’introduire des morceaux de musique 'féministes'".

Avec Fouchika et d’autres, elles vont monter "très prochainement" un collectif de femmes DJ. "Si on lutte chacune dans notre coin, on aura toujours les mêmes problématiques. Alors que si on est unies, on ira s’imposer et revendiquer nos droits, et les gens vont nous donner notre chance".