En train vers la Côte ce week-end? Oui, mais il faudra être très patient

Comme il va faire très beau ces samedi et dimanche 14 et 15 mai, la SNCB nous prévient d'une forte affluence de voyageurs possible ce week-end mais ce n'est pas tout.

Infrabel réalise des travaux entre Bruges et Gand. En raison de ces travaux, la circulation des trains est adaptée entre la Côte (Ostende, Knokke, Zeebrugge-Strand et Blankenberge), Bruges et Gand-Saint-Pierre.

Par conséquent, il est possible que vous deviez patienter longuement en gare avant de pouvoir monter dans un train avec des places disponibles.



Certains parcours et heures de départ sont adaptés. L'essentiel se trouve ci-dessous.

Quelques trajets sont adaptés:

Les trains IC Ostende – Bruxelles – Eupen et Blankenberge – Bruxelles – Genk sont déviés entre Bruges et Gand-Saint-Pierre, avec, comme conséquence, un temps de parcours allongé de 20 minutes.

Les trains IC Blankenberge – Bruxelles – Genk ne s’arrêtent pas à Aalter.

Les trains IC Ostende – Gand-Saint-Pierre – Anvers-Central ne circulent pas entre Ostende et Gand-Saint-Pierre.

Les trains IC Knokke – Gand-Saint-Pierre – Brussels Airport-Zaventem ne circulent pas entre Knokke et Gand-Saint-Pierre.

Les trains L Zeebrugge-Strand – Gand-Saint-Pierre ne circulent pas entre Bruges et Gand-Saint-Pierre.

Des bus de remplacement (SNCB) circulent entre Bruges, Aalter et Gand-Saint-Pierre.

L’heure de départ des trains suivants est adaptée :