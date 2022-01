"En toute amitié", un spectacle collaboratif pas comme les autres...

Patrick Spadrille et Gilles Delvaulx sont avant toute chose amis dans la vraie. Sur scène, ils ont partagé de nombreux projets de théâtre et d’improvisation depuis le début des années 90. A y regarder de plus près, cela fait plus de 30 ans d’amitié et de scènes partagées.

De quoi leur donner quelques idées (un peu dingues) pour présenter ce spectacle… Alors, à quoi s’attendre ? Réponse dans ce #REPLAY de Bruxelles Matin. Gilles Delvaulx était l'invité de Julie VanH dans la matinale bruxelloise de Vivacité.