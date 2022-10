En tête du championnat, le Barça est sous pression avant le Clasico

Dans les clubs de ce calibre-là, deux compétitions sont au cœur des attentions, le championnat national et la Ligue des champions. En Liga, tout roule pour les deux rivaux qui sont passés à deux doigts du sans-faute. En Europe, en revanche, c’est le jour et la nuit.

Tenant du titre, le Real est déjà qualifié pour les huitièmes de finale et finira, sauf cataclysme, à la première place de son groupe. En face, le Barça n’a plus son sort entre les mains et devrait, une nouvelle fois, être reversé en Europa League. Pour continuer l’aventure en C1, le Barça doit prendre quatre points de plus que l’Inter sur les deux derniers matches alors que les Italiens accueillent le Viktoria Plzen la semaine prochaine. Autant dire que l’espoir est très, très mince.

Si le club blaugrana peut tout de même espérer gagner l’Europa League, ce n’est pas ça qui ramènerait les Catalans parmi les équipes qui comptent le plus en Europe. Pour cela, il faut reconquérir la couronne d’Espagne qui a fui la Catalogne les trois dernières saisons, une première depuis plus de quinze ans. Le titre ne sera évidemment pas attribué après la rencontre mais une contre-performance pourrait augmenter la pression autour du club.