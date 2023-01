En tête de bout en bout, Sanne Cant s’offre un 14e titre de championne de Belgique de cyclo-cross

Sanne Cant a profité des problèmes mécaniques de Marion Norbert Riberolle et du forfait de Laura Verdonschot pour s’offrir un cavalier seul vers son 14e titre de championne de Belgique. Alicia Franck a pris la deuxième place. Norbert Riberolle s’est bien battue pour accrocher la troisième place.

La course dame des championnats de Belgique de cyclo-cross s’est jouée dans les premiers tours de roue. Sanne Cant a directement mis la pression pour prendre la tête de la course. Alicia Franck est la seule à pouvoir rester dans le sillage de la championne de Belgique en titre mais doit rapidement laisser filer Cant. Marion Norbert Riberolle est, elle, touchée par la malchance et doit s’arrêter à plusieurs reprises pour remettre en place une chaîne défaillante.

L’ancienne championne de France, qui a pris la nationalité belge en 2021, ne baisse pas les armes et dépasse une par une ses concurrentes pour tenter de revenir sur l’avant de la course.

Sanne Cant gère ses efforts et le suspense pour la victoire semble inexistant dans la boue de Lokeren mais pour la deuxième place, Norbert Riberolle revient sur Alicia Franck et la dépose dans le deuxième tour.

A l’entrée dans le troisième tour, Cant compte 33 secondes d’avance sur Norbert Riberolle, qui lui a repris 10 secondes sur le deuxième tour. Mais les problèmes techniques de Norbert Riberolle lui ont coûté beaucoup d’efforts pour remonter et elle compte 40 secondes de retard à l’entame de la dernière boucle.

A 32 ans, Sanne Cant s’offre son 14e titre de championne de Belgique. Marion Norbert Riberolle termine deuxième, Alicia Franck complète le podium. Julie Brouwers, sixième, s'adjuge le titre de championne de Belgique chez les espoirs.