"En termes de report de soins, la Belgique est un mauvais élève européen" explique Yves Coppieters, professeur de santé publique à l’ULB

Renoncer ou reporter des soins faute de moyens financiers suffisant, cette triste réalité n’échappe pas à notre pays. Dans QR le débat, Yves Coppieters, professeur de santé publique à l’ULB déplore cette situation et évoque un rapport du KCE, le centre fédéral d’Expertise des Soins de santé. "Ce rapport démontre que 5,2% des ménages vont reporter des dépenses de base comme le logement, la nourriture, le chauffage pour avoir accès à des soins mal remboursés comme les lunettes les appareils auditifs, les soins dentaires, etc. Si on regarde les pays limitrophes, on est plutôt à des chiffres de 1 ou 2%. Et sans doute que la crise du covid n'a pas arrangé les choses. Des mesures sont a priori prévues dans le budget santé 2023 pour corriger en partie ce problème".