Selon une définition formulée dans les années 90 par Miguel Altieri, professeur à l'université de Berkeley (États-Unis), l'agroécologie correspond à "la science de la gestion des ressources naturelles au bénéfice des plus démunis confrontés à un environnement défavorable".

D'après cette étude publiée dans la revue Agronomy for Sustainable Development, les pratiques agroécologiques les plus couramment pratiquées dans les campagnes tanzaniennes sont le paillage (méthode agricole qui consiste à protéger les sols fertiles en les recouvrant de matières organiques) et les cultures intercalaires (cultures de plusieurs espèces juxtaposées dans le même champ en vue d'améliorer le rendement et la qualité des sols). L'utilisation des résidus après la récolte et l'agroforesterie (mélange de cultures arboricoles à d'autres modes de cultures) sont également des techniques fréquemment mentionnées.