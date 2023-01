En Tanzanie avec Virginie Hocq, entre volcans et "Iles de Paix"

Virginie Hocq a eu l’occasion de découvrir les projets d’Iles de Paix en Belgique et en Tanzanie, rencontrant des agriculteurs et des maraîchers qui défendent une alimentation plus durable. Touchée par ces rencontres et convaincue du travail d’Iles de Paix, elle invite les citoyens belges à soutenir la campagne d’Iles de Paix les 13, 14 et 15 janvier 2023. L’argent récolté financera des projets d’agriculture familiale dans plusieurs pays d’Afrique et d’Amérique latine. Cela inclura des programmes d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire pour des élèves de l’école primaire et secondaire en Belgique, sensibilisant ainsi plus de 40.000 élèves et enseignants à l’importance d’une alimentation durable. Manger à sa faim est un droit fondamental, cependant, malheureusement, une personne sur neuf dans le monde souffre toujours de la faim. L’érosion de la biodiversité est sans précédent et les changements climatiques ont des conséquences humaines importantes, surtout dans les pays du Sud. C’est pourquoi Iles de Paix se démène pour y pérenniser une agriculture plus durable, plus juste et plus résiliente. Rejoignez le mouvement en participant à la campagne ou en soutenant les volontaires que vous croiserez les 13, 14 et 15 janvier 2023. Faites un don BE97 0000 0000 4949.