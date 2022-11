En Syrie, l'hiver menace aussi, rappelle l'ONU

Les Nations unies ont réclamé jeudi des fonds supplémentaires pour fournir une aide hivernale "" à six millions de personnes en Syrie, pays ravagé par plus de 11 ans de guerre.

"Des fonds supplémentaires sont nécessaires de toute urgence pour fournir une aide hivernale vitale à six millions de personnes en Syrie, y compris des groupes vulnérables", s'alarment deux hauts responsables du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) dans un communiqué conjoint.

L'Ocha évoque des conditions de vie "périlleuses", notamment concernant les déplacés dans les camps.

"Si aucun financement supplémentaire n'est reçu, des millions de personnes se retrouveront sans protection face à un hiver rigoureux", s'alarme le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) dans un communiqué, déplorant que seulement 42% des fonds demandés en 2022 ont été reçus.

"Le rationnement de l'électricité dans tout le pays et les pénuries chroniques de carburant ont laissé les familles pauvres sans aucune alternative cet hiver", poursuit l'ONU se disant "particulièrement préoccupée par les familles qui n'ont pas les moyens d'acheter des vêtements chauds" ou de se chauffer.

La guerre civile, qui a fait près d'un demi-million de morts, a morcelé la Syrie et provoqué l'effondrement de son économie, avec 90% de la population sous le seuil de pauvreté et 12.4 millions de personnes dans une situation d'insécurité alimentaire, selon l'ONU.

L'Ocha indique que le nord-ouest du pays, dernier grand bastion rebelle et jihadiste où vivent plus de trois millions de personnes, abrite à lui seul 2.5 des six millions de personnes ayant besoin d'assistance hivernale, déplacés pour la plupart.