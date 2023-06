En Suède, “The Impossible Statue" première sculpture au monde entièrement conçue par une IA

Entièrement imaginé par des logiciels et construite pas des robots, "The impossible statue" est inspirée de travaux de grands maîtres de la sculpture. A Stockholm, cette statue humanoïde laisse planer le doute sur son genre. Elle est en tout cas torse nu, recouverte pour le bas d’un drapé et tient dans sa main la planète Terre. Et ce n’est en rien votre imagination qui vous joue des tours puisque pour réaliser cette sculpture, Sandvik, le fabricant suédois a utilisé plusieurs logiciels avec pour point de départ une image réalisée par une IA qui a étudié attentivement cinq sculpteurs à la renommée internationale. Vous reconnaîtrez notamment les traits empruntés à Rodin, Michel Ange ou encore Augusta Savage.

Pour Elena, visiteuse de l’exposition, le résultat est bluffant : "Je la trouve très belle, on voit qu’elle n’a pas été créée par l’homme mais c’est l’évolution. Il faut accepter la technologie. On doit avancer".

Depuis que les logiciels d’intelligence artificielle sont accessibles au grand public, ces technologies ont causé de nombreuses inquiétudes pour l’avenir de certains métiers et, entre autres, dans le monde de l’art. Julia Olderius, commissaire de l’exposition se dit consciente de la peur qu’engendrent ces innovations chez les gens. "C’est pour cela que nous avons voulu créer cet espace où l’on peut discuter de son ressenti, de ce qu’est l’art, les IA, etc.". Et bien que l’intelligence artificielle soulève de nombreuses questions. Pour savoir si ces productions sont de l’art, Julia Olderius précise que : "c’est au public de décider".