En Suède, ouverture d’un retentissant procès d’espionnage au profit de la Russie

Le retentissant procès de deux frères suédois (dont un ancien agent des services de renseignement de son pays), accusés d’avoir espionné la Suède pendant dix ans au profit de Moscou, s’est ouvert à Stockholm.

"Cette affaire est unique à de nombreux titres. Nous n’avons pas eu de procès similaire depuis plus de 20 ans", a souligné le procureur Mats Ljungqvist au cours de la première audience. Les informations obtenues, transmises et vendues par les deux frères, Payam Kia, 35 ans, et Peyman Kia, 42 ans, sont "extrêmement sensibles" et "nuisibles à la sécurité de la Suède", a fait valoir le parquet.

Pour cette raison, une grande partie du procès aura lieu à huis clos et le parquet a requis que de nombreux éléments soient classifiés. "La cour aura accès à des documents que très peu de gens dans ce pays ont pu voir ou avoir à en connaître", a souligné Ljungqvist.