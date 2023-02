En Suède, des élèves plongent dans l’eau gelée pour apprendre à survivre

Ces cours sont très répandus dans le pays nordique, bien qu’optionnels la plupart du temps. "On vit dans un pays où les activités d’extérieur constituent une part importante de la vie de beaucoup de personnes. On peut profiter des lacs l’été et l’hiver, de la glace. Donc en fait il s’agit de profiter de la nature en toute sécurité", explique Anders Isaksson, le professeur de sport.

Les accidents, après avoir décliné, sont de nouveau en hausse depuis quelques années. En 2021, selon la Société suédoise de sauvetage, 16 personnes sont mortes en Suède en passant à travers la glace, souvent des personnes âgées, contre 10 l’année précédente. Au total, une centaine d’accidents ont été recensés.