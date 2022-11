En Suède, certains musées nationaux deviendront payants

Son avis ne fait pas l’unanimité en Suède. Gunnar Ardelius, secrétaire général de l’Association des musées suédois, redoute les conséquences de ce changement de politique sur l’économie des institutions culturelles du pays, déjà fragilisée par le contexte inflationniste et la crise énergétique. "Le changement coûte de l’argent. Les musées devront mettre en place de nouvelles barrières à l’entrée, de nouveaux systèmes de visite, et les musées devront supporter ce coût par eux-mêmes", a-t-il déclaré au quotidien.

Les débats sur la tarification des musées se multiplient partout dans le monde ces dernières années. Aux Etats-Unis, cela fait quatre ans que le Metropolitan Museum impose un droit d’entrée aux personnes ne résidant pas dans l’Etat de New York. Jusqu’en 2018, une règle prévalait : chaque visiteur payait ce qu’il voulait, même si le prix suggéré était de 25 dollars. En France, c’est la remise en cause de la gratuité des scolaires venant de l’extérieur de la métropole bordelaise qui a fait polémique l’été dernier.

Pourtant, de grands musées internationaux comme la National Gallery de Londres continuent d’offrir un accès libre à leurs collections permanentes sans trou dans leur budget. De son côté, la ville de San Francisco s’apprête à expérimenter la gratuité pour tous dans 21 de ses musées les 3 et 4 décembre prochains. Cette initiative, baptisée le San Francisco Museum Weekend, a été rendue possible grâce à la générosité d’un anonyme. Selon le San Francisco Chronicle, il aurait fait un don dont le montant n’a pas été révélé à la municipalité pour que les amateurs d’art puissent découvrir gratuitement le Museum of Craft and Design, l’Institute of Contemporary Art San Francisco ou encore le SFMOMA le temps d’un week-end.