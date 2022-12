En Somalie, le spectre de la famine : "Tous les jours, de nouvelles familles arrivent, totalement démunies"

"Tous les points d’eau étaient à sec. Il n’y avait plus que de la poussière", témoigne Safiya Isak, une femme d’une soixantaine d’années, son petit-fils sur les genoux. Quelques mois plus tôt, elle s’est résignée à quitter sa terre, où plus rien ne pousse. Sur la modeste ferme, les récoltes ont flétri, le puits s’est asséché, les chèvres et les vaches sont mortes. "Il ne reste plus personne là-bas, dit-elle. Nous nous sommes dit que la vie serait meilleure ici". Sa fille lave des vêtements pour gagner un peu d’argent. Elle, mendie de la nourriture pour les enfants auprès de voisins, qui donnent ce qu’ils peuvent. Sur le marché, les prix ont grimpé en flèche.