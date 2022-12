En soins palliatifs, Pelé rassure sur Instagram : "Je suis fort et plein d'espoir"

La légende du football brésilien, Pelé, hospitalisé à Sao Paulo depuis mardi, a déclaré samedi sur son compte Instagram qu'il se sentait "fort, et plein d'espoir" alors qu'il poursuit son traitement contre un cancer du côlon.

Pelé, 82 ans, qui souffre d'une infection respiratoire, est toujours "stable" et "réagit convenablement", a indiqué samedi l'hôpital de Sao Paulo, où la légende brésilienne du football mondial est soignée depuis mardi.

L'icône de 82 ans a déclaré dans un message sur Instagram : "Mes amis, je veux que tout le monde reste calme et positif. Je suis fort et plein d'espoir et je suis mon traitement comme d'habitude. Je tiens à remercier toute l'équipe médicale pour tous les soins que j'ai reçus. J'ai une grande foi en Dieu et chaque message d'amour que je reçois de vous dans le monde entier me donne plein d'énergie."

Pelé avait été admis mardi à l'hôpital Albert-Einstein de Sao Paulo pour une réévaluation de son traitement contre le cancer du côlon. Son infection respiratoire est "traitée par des antibiotiques", avaient précisé les médecins.