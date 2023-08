En six mois, X (Twitter) a perdu près de la moitié de ses militants écolos

Peut-être avez-vous constaté que depuis que le réseau social X (feu Twitter) est passé entre les mains d’Elon Musk, les débats autour de l’écologie se font de plus en plus rares sur la plateforme. Et pour cause : près de 50% des abonnés friands du sujet ont déserté le réseau social depuis ces six derniers mois.

"Un exode". C’est le terme qu’une équipe de chercheurs américains emploie dans une étude, publiée dans Trends in Ecology & Evolution, pour décrire la diminution drastique de débats et de conversations autour de l’écologie sur Twitter. Un changement observé depuis qu’Elon Musk a racheté le réseau social à l’oiseau bleu en octobre 2022, récemment rebaptisé "X".

"Twitter a été la principale plateforme de médias sociaux permettant à divers groupes d’intérêt environnementaux de communiquer et de s’organiser autour d’objectifs de sensibilisation, d’échanger des idées et des recherches, et de trouver de nouvelles possibilités de collaboration", observe l’équipe qui a dirigé les travaux.