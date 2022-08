En septembre, le "corso fleuri" pour enfants de Wommelgem fêtera ses 60 ans

Depuis 1962, les enfants sont au cœur des festivités du cortège fleuri annuel de Wommelgem. Ce sont en effet eux qui planifient, dessinent et construisent les chars qui défileront couverts de fleurs dans les rues de la ville.

Au départ, les enfants récupéraient les matériaux du grand cortège et imitaient les adultes. Aujourd’hui, les organisateurs du défilé accompagnent les enfants participants en leur offrant une formation gratuite mais également de quoi construire et décorer leurs propres chars.

Si les chars des enfants doivent obéir aux mêmes critères que ceux des adultes, leur taille est réduite afin de pouvoir être tirés par des enfants, comme le précise le règlement du cortège.

Chaque année, les enfants de la ville se donnent à cœur joie pour décorer leurs chars fleuris. Leur plus grande inspiration ? Les personnages de Walt Disney. On retrouve également des chars à l'effigie d’autres personnages du cinéma et de la bande dessinée, des stars de la musique et du sport. Exceptionnellement, le sport et la politique sont également autorisés.

Cette année encore, en plus du cortège, des activités seront proposées aux plus petits. Au programme : châteaux gonflables, maquilleurs, artistes de rues et lancés de bonbons.