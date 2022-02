En scène, "Propaganda !" de Vincent Hennebicq par la compagnie Popi Jones

À l'occasion de son 50e anniversaire, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vous propose de venir découvrir la pièce "Propaganda!" de Vincent Hennebicq interprétée par la compagnie Popi Jones.

Une initiative du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec le soutien de la Première

"Propaganda!" raconte l'histoire de Edward Bernays qui, au cours du 20e siècle, a transformé le monde dans l’ombre. Cet agent d’artiste et producteur de théâtre, devenu publicitaire et conseiller politique, a développé une théorie, basée sur les acquis de la psychologie, visant à manipuler les masses.

Entre conférence télévisée, discours politique et spectacle de stand-up, "Propaganda !" use des moyens du théâtre pour dévoiler certaines techniques de manipulation médiatique. Accessible, frais et direct, en utilisant des images d’archives et plus actuelles, le spectacle traverse l’histoire du 20e siècle pour mieux questionner le présent.

Rendez-vous :

> mardi 15 février au Centre culturel de Dinant

Réservation : 082 21 39 39 - info@ccdinant.be

> jeudi 17 février 2022 au Centre culturel de Perwez.

Réservation : 081 23 45 55 - reservation@foyerperwez.be

Participation gratuite – Réservation obligatoire.

La représentation sera suivie par un moment d'échanges et de débat animé par Mme Elodie de Sélys ou par M. Arnaud Ruyssen.

Toutes les représentations près de chez vous :

> jeudi 27 janvier 2022 au Bocage à Herve

Réservation : 087 66 09 07 - info@chac.be

> mardi 10 mai 2022 au Centre culturel de Mouscron

Réservation : 056 86 01 60 - billetterie.staquet@mouscron.be

> jeudi 12 mai au Centre culturel de Marche-en-Famenne

Réservation : 084 32 73 86 - billetterie@mcfa.be

> samedi 14 mai 2022 au Centre culturel de Chapelle-lez-Herlaimont

Réservation : 064 43 12 57 - secretariat.cch@7160.be

> vendredi 27 mai 2022 à la Cité miroir de Liège.

Réservation : 04 230 70 50 - reservation@citemiroir.be

Plus d’informations ? www.pfwb.be/propaganda ou propaganda@pfwb.be