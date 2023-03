En s'installant à Namur, MONA marque l’essor des applications anti-harcèlement

Si vous êtes une femme ou issue de minorités de genre, vous connaissez probablement déjà d’autres plateformes. App-Elles et The Sorority sont deux exemples notables d’applications développées à l’international.

Créée en 2015 par l’activiste Diariata N’Diaye, App-Elles vise à lutter contre les violences sexistes et sexuelles. On peut y développer un "réseau de confiance" à qui envoyer des messages d’alerte en cas de danger. Automatiquement, une alarme sonore se déclenche par notification et permet d’identifier le contact en détresse, localiser son adresse et suivre sa position en temps réel, mais aussi d’écouter les sons émis.

L’app The Sorority, est la 1re communauté d’entraide active dans le monde avec 51.000 profils vérifiés. Celle-ci se concentre plutôt sur les violences conjugales et intrafamiliales. Elle dispose également d’une alarme sonore puissante, mais aussi d’un message qui couvre l’écran pour attirer l’attention.

The Sorority et App-Elles ne remplacent pas les services de secours, mais se veulent complémentaires à ceux-ci. Elles proposent par ailleurs différents numéros d’urgence.

Ces plateformes ont plusieurs fois prouvé leur utilité par le passé. Si MONA est moins reconnue comparée aux autres, l’équipe fondatrice a pour ambition de développer l’application dans un maximum de villes et de pays. En attendant, seules les Namuroises et les Louvanistes pourront l’utiliser. Il faudra faire preuve de patience !