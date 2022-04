En Russie, l'inflation s'envole à 16,7% en mars sur un an, un record depuis 2015

L'inflation des produits alimentaires a ainsi progressé de 19,5%. Parmi les prix ayant le plus progressé sur un an, on trouve les pâtes (+25%), le beurre (+22%), le sucre (+70%), les fruits et légumes (+35%), les matériaux de construction (+32%) et l'électronique domestique (+40%).

Baisse du pouvoir d'achat

L'inflation, galopante depuis des mois est liée à la reprise post-pandémie et à la flambée des prix des matières premières, auxquelles s'ajoutent désormais les sanctions et leur lot de perturbations de la logistique.

La hausse des prix mine le pouvoir d'achat des Russes, qui ont peu d'épargne, et s'avère un casse-tête pour les autorités, qui ont tenté des mesures de contrôle des prix qui ont eu l'effet inverse, notamment dans le cas du sucre.