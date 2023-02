En Russie, l’art contemporain dans le viseur des autorités

Artistes en exil à l’étranger, expositions fermées… L’art contemporain est dans le viseur de Moscou depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Le pouvoir russe s’immisce de plus en plus dans la programmation des musées et des galeries d’art du pays pour s’assurer qu’elle reflète bien les valeurs nationales.

La galerie d’État Tretiakov, à Moscou, en a fait les frais. Sa directrice générale, Zelfira Tregulova, a récemment reçu une lettre signée par la directrice adjointe du département des musées et des relations extérieures du ministère russe de la Culture, Natalia Chechel, lui demandant de repenser certaines de ses expositions, selon le Moscow Times. La raison ? Elles sont en désaccord avec la politique de l’État visant à "préserver et renforcer les valeurs spirituelles et morales traditionnelles russes", conformément au décret présidentiel 809 entré en vigueur le 9 novembre 2022.

Ce courrier fait suite à une plainte adressée au ministère de la Culture par un dénommé Sergei Shadrin. Ce dernier aurait ressenti un profond sentiment de mal-être et de détresse après avoir vu des œuvres d’art contemporain exposées dans le musée moscovite représentant des funérailles ou encore des scènes d’ivresse. Des créations qui montreraient "des signes d’idéologie destructrice", comme il l’a expliqué dans sa plainte, dont une copie a été consultée par le Moscow Times.

Sergei Shadrin aurait particulièrement été choqué par une statue en bronze de la Pietà d’Alexander Burganov, datant de 1978. Il voit dans le parti-pris du sculpteur russe de ne pas inclure le visage de la Vierge Marie comme une "interprétation diabolique" de l’histoire religieuse.