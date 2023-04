"En route vers New York. Rendons sa grandeur à l'Amérique" : Donald Trump parti pour sa comparution à New York

Pour l'instant, l'ancien locataire de la Maison Blanche (2017-2021) - qui rêve d'y retourner en janvier 2025 - se prépare à la "bataille" judiciaire de New York, selon un de ses avocats. Fait sans précédent, l'ancien chef d'Etat populiste, qui a bouleversé le système politique, la société et l'équilibre des pouvoirs aux Etats-Unis, a été inculpé au pénal le 30 mars par le procureur de Manhattan Alvin Bragg.

Après cinq ans d'enquête de la justice de l'Etat de New York. Donald Trump jure qu'il est "innocent" et son avocat Joseph Tacopina a estimé dimanche que mardi serait "le jour où l'Etat de droit mourrait aux Etats-Unis". Le magnat de l'immobilier, né à New York et où il a prospéré grâce à sa fortune et son empire, doit se voir signifier mardi à partir de 14H15 (20H15 heure belge) des poursuites pénales: elles n'ont pas été rendues publiques mais seraient au nombre de 30 et tourneraient autour de la dissimulation comptable du remboursement d'un paiement de 130.000 dollars fin 2016 à l'actrice de films X Stormy Daniels.