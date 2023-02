En route vers la montée : Vincent Kompany dépoussière un vieux record de Burnley

Ce samedi, Burnley a poursuivi sa série impressionnante en Championship, la deuxième division anglaise.

Les hommes entrainés par Vincent Kompany ont pris le meilleur, sans discussion, sur Norwich City. Le premier but a été planté par Zaroury, l’ancien de Charleroi. Vitinho et Ekdal ont également marqué dans cette rencontre. 0-3, Burnley n’a pas tremblé face au dixième du championnat. Leader, le club anglais possède 65 unités, soit dorénavant sept points de mieux que Sheffield United (2e) et... 17 de mieux que Middlesbrough (3e). Quand on sait que les deux premiers filent en Premier League au terme de la saison, ça sent bon la montée pour l’équipe de Kompany !

Avec une neuvième victoire consécutive, les troupes de l’ancien de Manchester City dépoussièrent un vieux record. En effet, la première fois que Burnley a remporté autant de rencontres de suite en championnat, c’était en 1991. Il y a plus de trente ans donc. Cette année-là, les Clarets avaient empoché le titre en quatrième division anglaise.