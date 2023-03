En route vers Douarnenez avec Meurtres en Cornouaille

Cette ville maritime, connue pour ses conserves de sardines, est dotée de trois ports différents. Le Port-Rhu est aujourd’hui un port-musée rassemblant une soixantaine de bateaux. C’est aussi à cet endroit qu’on retrouve le cimetière de bateaux, servant de décor et de mémoire locale. Le port de Tréboul est un port de plaisance situé dans la station balnéaire de Tréboul. Cet endroit authentique dispose d’un certain charme, on y trouve par exemple des petites ruelles étroites avec des jolies maisons fleuries. Pour finir, le port du Rosmeur est spécialisé en pêche. Depuis 1986, les Fêtes maritimes de Douarnenez ont lieu tous les deux ans dans ce port. Lors de cet évènement, des centaines de voiliers venus des quatre coins du monde se rassemblent.

Cette commune française est réputée pour la pêche. Présente depuis le XVIème siècle, cette tradition est loin d’être récente. C’est toutefois au XIXème siècle que la pêche à la sardine s’est réellement développée, allant même jusqu’à donner le surnom de " Sardinopolis " à Douarnenez. Suite au déclin des sardines en Bretagne à la fin du XXème siècle, cette commune de la Cornouaille a diversifié ses pêches. Aujourd’hui, elle reste une ville européenne importante dans la production de conserves de poisson.