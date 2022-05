« En route pour le milliard » : hommage au combat des victimes de la guerre au Kivu

" Nous réclamons l’argent de notre sang. Qu’avons-nous fait pour mériter ça dans notre propre pays ? " chante une jeune femme à la voix puissante en ouverture de ce film. On comprendra très vite qu’elle a deux prothèses en plastique à la place de ses jambes. C’est une des nombreuses victimes de la Guerre des Six Jours au Kivu. Du 5 au 10 juin 2000, la ville Kisangani fut le théâtre d’affrontements à l’arme lourde entre les armées ougandaise et rwandaise. Une guerre qui a fait 3000 blessés et plus de 1000 morts enterrés à la hâte dans des fosses communes. Depuis, l’"Association des Victimes de la Guerre des Six Jours " lutte pour la reconnaissance de ce conflit sanglant et la réparation des préjudices subis.

Le combat

" Des membres de l’association veulent aller à Kinshasa pour aller réclamer l’indemnisation à laquelle nous avons droit " explique une jeune femme à sa mère. Elle a décidé de faire partie du voyage. Elle et tous les autres savent que ce voyage sera long et pénible. Mais ils savent aussi que " sans sacrifice, ils n’obtiendront jamais rien ".

L’Ouganda a été jugé coupable de crimes de guerre par la Cour de Justice Internationale et condamné à dédommager la ville de Kisangani et les victimes de la guerre mais 20 ans après les faits et les victimes n’ont toujours rien vu venir. Révoltés par ces longues années d’attente, les membres de l’Association ont donc décidé de prendre leur destin en main pour faire entendre leurs voix à Kinshasa où siègent les institutions et où la plupart des anciens chefs congolais de cette guerre ont trouvé refuge.