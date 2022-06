En Roue Libre de Didier Barcelo

Une femme, la quarantaine passée, proche du burn-out et un garçon très en colère, tel est l’attelage que Didier Barcelo, dont c’est le premier film, met en scène et lance sur les routes de France pour une aventure joliment rocambolesque.

Si beaucoup de choses séparent Paul et Louise, ils ont en commun de se trimballer un mal-être dont on découvrira le pourquoi du comment au fil de ce voyage improvisé. Ce passé qui ne passe pas et dont ils sont, chacun à leur manière, prisonniers, ils vont devoir l’affronter pour ne plus (moins) en avoir peur.

Leurs échanges plus ou moins civilisés (!) y contribueront, tout autant que les rencontres qui émailleront leur périple, et qui ajouteront au comique du film.